Мэрия на подарки к 9 мая потратит более 1 млн гривен 32 Новости

В комплект подарка от Одесского городского совета входит памятный знак «75 лет Победы», футляр к нему и соответствующее удостоверение.

Каждый год чиновники устраивают пиар на праздновании «Дня Победы». К сожалению, о ветеранах власть имущие вспоминают только с приближением 9 мая. Вместо постоянной поддержки и заботы о немногих оставшихся ветеранах мэрия использует их ради сьемки красивого трогательного видео, чтобы рассказать о том внимании, которые они проявляют к участникам Второй мировой войны.

Аналогичная ситуация с пиаром на ветеранах запланирована горсоветом и в 2020 году в 75-годовщину победы. Так, различные подразделения Одесского горсовета провели закупки подарков для ветеранов. На сумму в размере 1,4 млн гривен были закуплены медали, футляры и удостоверения к «75 лет Победы». Заказчиками таких подарков выступили райадминистрации, коммунальные учреждения «Территориальный центр социального обслуживания», департамент внутренней политики и департамент труда и социальной политики. Все закупки были проведены без использования тендерной процедуры, путем заключения договоров по переговорной процедуре.

Так, каждая райдаминистрация закупит по 765 памятных знаков к 75-летию Победы на сумму 122 400 гривен. Стоимость одной медали составляет 160 грн. В общей сложности чиновники райадминистрации закупят 3 040 памятных знаков на сумму 489 600 гривен. К этой сумме стоит добавить также траты на закупку футляров и удостоверений, на что будет выделено 306 тыс. гривен. Таким образом, траты всех районов составят практически 800 тыс. гривен.

Аналогичные рассходы на закупку памятных знаков, футляров и удостоверений понесет и департамент соцполитики и департамент внутренней политики. Чиновники данных департаментов также заказали по 765 комплектов подарков ко «Дню Победы». Общая сумма заказа двух подразделений горсовета составляет практически 400 тыс. гривен.

Коммунальные учреждения «Центр социального обслуживания» в общей сложности закупят 970 комплектов. Для ветеранов Приморского района соответствующее КУ закупит 248 комплектов подарков, для Киевского района — 409 комплектов, для Суворовского района — 313 комплектов. Всего на них затратят 212 520 тыс. гривен.

Стоит отметить, что медали Одесская мэрия заказывала в ООО «Производственное объединение «Искусство в металле», а футляры и удостоверения будет поставлять ФЛП Таратунский Олег Гаврилович.