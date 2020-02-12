Медреформа: более 60% одесситов заключили декларации с семейными врачами 25 Новости

По словам медиков, больше половины населения – немногим более 616 тысяч человек из почти 1 миллиона человек, проживающих в Одессе, – заключили декларации с семейными врачами. По результатам прошлого года поликлиники Одесской области получили от НСЗУ финансирование в размере 913 миллионов гривен.

Об этом корреспондент Украинской Службы Информации узнал из ответа на запрос Городского департамента здравоохранения.

Так, 616 тысяч 234 человек (60,82% жителей Одессы) подписали декларации с семейными врачами. При наличии такого договора услуги семейных врачей, а также педиатров, сдача анализов и вакцинация – оказываются в городских амбулаториях и поликлиниках бесплатно.

Как сообщили представители Национальной службы здравоохранения на брифинге в Одессе, в рамках медреформы по результатам прошлого года поликлиники Одесской области получили от Национальной службы Здравоохранения Украины финансирование в размере 913 миллионов гривен. В то же время, из этих денег Одессе досталось 382,1 млн грн.

Как сообщили в Горздраве, в Украине завершается переходный период на новую модель финансирования здравоохранения по принципу “деньги идут за пациентом”. Со временем конкуренция и новый принцип финансирования может привести к упорядочиванию сети медучреждений и конкуренции.

Маломощные, плохо оснащенные и незагруженные больницы, где небезопасно лечиться, будут перепрофилированы под реальные потребности населения – на реабилитационные и диагностические центры, хосписы. Хороший доктор всегда будет иметь поток пациентов и достойную заплату за свою работу, – ответили УСИ в Горздраве.

Лучшие медучреждения будут дополнительно технически и кадрово усилены, чтобы все, кто обращается в них, могли получить качественную медицинскую помощь.

Напомним, второй этап медицинской реформы в Украине начнется в апреле. Принцип “деньги ходят за пациентом” распространят также на больницы и диспансеры.

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