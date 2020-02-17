Мать одесских пятерняшек получит почти 140 тысяч от мэрии 16 Знаменитости, Люди, Новости

Мать одесских пятерняшек Оксана Кобелецкая получит очередную материальную помощь от одесского горсовета. На этот раз речь идет о суммах в 58 тысяч 659 гривен и 79 тысяч 740 гривен.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии.

В первом распоряжении говорится, что помощь оказывается на основании заявления Кобелецкой, “учитывая тяжелое материальное положение семьи”.

Кроме того, другим распоряжением городские власти выделили Оксане Кобелецкой еще 79 тысяч 740 гривен на оплату медицинских услуг в частной клинике.

Отметим, что в прошлом году Оксана Кобелецкая четыре раза получала деньги от мэрии на общую сумму в 260,4 тыс. грн. Кроме того, в ноябре горсовет купил для Кобелецкой и ее детей квартиру площадью 183,1 м2. До это семья жила в квартире площадью 120 м2, также подаренной мэрией.

Сама Оксана Кобелецкая в прошлом работала в одном из коммунальных предприятий Одессы.

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