Мать одесских пятерняшек получит почти 140 тысяч от мэрии

17.02.2020 08:41
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Знаменитости, Люди, Новости

Мать одесских пятерняшек Оксана Кобелецкая получит очередную материальную помощь от одесского горсовета. На этот раз речь идет о суммах в 58 тысяч 659 гривен и 79 тысяч 740 гривен.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии.

В первом распоряжении говорится, что помощь оказывается на основании заявления Кобелецкой, “учитывая тяжелое материальное положение семьи”.

Скрин: omr.gov.ua

Кроме того, другим распоряжением городские власти выделили Оксане Кобелецкой еще 79 тысяч 740 гривен на оплату медицинских услуг в частной клинике.

Скрин: omr.gov.ua

Отметим, что в прошлом году Оксана Кобелецкая четыре раза получала деньги от мэрии на общую сумму в 260,4 тыс. грн. Кроме того, в ноябре горсовет купил для Кобелецкой и ее детей квартиру площадью 183,1 м2. До это семья жила в квартире площадью 120 м2, также подаренной мэрией.

Сама Оксана Кобелецкая в прошлом работала в одном из коммунальных предприятий Одессы.

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