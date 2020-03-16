Максим Куцый сделал странное заявление: губернатор призывает активно покупать антисептик, которого нет в аптеках 97 Идеи, Новости

Одесский губернатор обратился к жителям региона с очень странны обращеним.

Из текста обращения можно сделать вывод: либо Максим Куцый вообще не в курсе, что происходит в регионе, либо он откровенно издевается над жителями. Чего только стоит призыв губернатора покупать антисептик, которого вот уже неделю нет в аптеках региона:

Шановні мешканці Одеської області!

До України прийшла коронавірусна інфекція. І ми маємо докласти всіх зусиль, щоб не допустити її поширення на Одещині. Лише треба ретельно мити руки та обмежити контакти з людьми. Ось декілька речей, які ви можете зробити вже зараз, аби зберегти своє здоров’я:

• Придбайте антисептики та антибактеріальне мило. Ретельне мийте руки на роботі та вдома.

• Не відвідуйте ресторани, кафе, кінотеатри, храми, великі ринки та інші заклади масового скупчення людей. Саме там є великий ризик підхопити захворювання.

• Візьміть оплачувану відпустку або договоріться про дистанційну роботу. Таким чином, вам не доведеться щодня користуватися громадським транспортом.

• Якщо ви виявили в себе кашель та високу температуру, залишайтеся вдома та викличте лікаря. Першочергово протестуйтеся на захворювання на грип.

• Не купуйте сумнівні препарати проти коронавірусу. Наразі не існує спеціальних ліків цієї хвороби.

Наразі область має 72 апарати штучної вентиляції легень. Експрес-тести на коронавірус прибудуть до регіону найближчим часом. Всі лікарні готові приведено до повної готовності!

Зберігайте спокій та пам’ятайте: ваше здоров’я та здоров’я ваших близьких — найголовніше.

Керівник Одеської ОДА

Максим Куций.

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