МАФия: сколько предпринимателю придется «занести» за согласование установки ларька? 29 Новости

Одесситы уже привыкли и смирились, что новый МАФ может появится в любом угодном предпринимателю месте. При необходимости можно даже с лёгкостью удалить дерево, которое мешает установке ларька. Но кто стоит за всем этим оранжевым и зеленым беспределом?

Город Одесса издавна был известен по рынку «Привоз», слава о котором разлетелась по многим странам мира, но в последние годы рыночная инфраструктура расползлась буквально в каждый уголок города. Новые малые архитектурные формы возникают на каждом перекрестке, на зеленых зонах и даже на придомовых территориях. Многие винят руководство города в том, что ради новых МАФов удаляют абсолютно здоровые зеленые насаждения, но адекватной реакции на это так и не последовало. За установку ларьков уличной торговли в нашем городе отвечает управление развития потребительского рынка и защиты прав потребителей в лице его руководителя Машьянова Сергея Владимировича. Курирует данное направление заместитель Труханова Янчук Олесь Борисович. Редакция решила поинтересоваться у проверенных источников, как в городе происходит согласование установки малых архитектурных форм и сколько это будет стоить?

Так, по словам нашего собеседника из стен Одесского городского совета, всю «прибыль» за установку МАФов между собой делят заместитель городского головы Олесь Янчук и начальник управления торговли Сергей Машьянов, который и подписывает договоры с предпринимателями. При этом, предприниматель может выбрать любое угодное ему место. Помехой не станет даже зеленая зона или дерево, которое растет на месте будущего МАФа. Это связано с тем, что до недавнего времени Олесь Янчук также курировал работу департамента экологи и развития рекреационных зон, но в связи с кадровыми изменениями на сегодняшний день за работу экологов отвечает экс-строительный вице-мэр Петр Рябоконь.

Но сколько все же стоит поставить МАФ и как происходит процесс определения размера неправомерной выгоды за установку конструкции? В данном случае дуэт Янчук-Машьянов разработал целую математическую формулу, которая определяет стоимость по каждому району и даже улице. К примеру, возьмем предпринимателя с условной фамилией «Одессит», который захотел установить МАФ на улице Черняховского вблизи площади Десятого апреля. Также возьмем условную стоимость м2 помещений на первых этажах жилых домов в данном районе, которые могут быть оборудованы под коммерцию (офисы, магазины). Допустим, что стоимость м2 на ул. Черняховского составляет 1000 долларов США. Будущий же МАФ будет иметь условную площадь 20 м2. В таком случае предпринимателю придется дать на карман чиновникам сумму в размере 20 000 долларов США.

Чиновники горсовета данную схему уже давно отработали по всему городу. Без такого «вступительного взноса» бизнесмен попросту не сможет получить ни одно согласование от профильного подразделения горсовета. Стоит также учесть, что кроме взноса в карман Янчука-Машьянова будут и пожертвования в адрес департамента архитектуры и градостроительства под руководством главного архитектора города Михаила Шайденко. Чиновник выдает необходимый для установки МАФа паспорт привязки, который определяет конкретное месторасположение будущей конструкции.

Отметим, что ряд СМИ также связывают семью Олеся Янчука с МАФным бизнесом, который оформлен на супругу чиновника. Так, Миленина Татьяна Васильевна вместе с бизнесменом и соратником Геннадия Труханова Германом Коганом указана учредителем ООО «Мини-рынок Фонтанский», расположенный по адресу Фонтанская дорога, 41. Впрочем, Татьяна Миленина из декларации Олеся Янчука за 2019 год уже исчезла.

За 2019 год Олесь Янчук на должности заместителя Одесского городского головы заработал 537 тыс. гривен или практически 45 тыс. грн. в месяц. На различных банковских счетах чиновник хранит 2 млн в гривнах, 50 тыс. в долларах и 74 тыс. в евро.

Сергей Машьянов свою декларацию за 2019 год еще не подал, но декларация за 2018 год также содержит много интересной информации. Машьянов наличными хранит сумму в 1,7 млн гривен, 77 тыс. евро и 177 тыс. долларов США.

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