Любимчики: как Одесская морская академия «слила» 34 млн гривен частной компании без единого тендера 49 Места, Новости

Начиная с 2016 года университет заключил с одной компанией 102 договоры на общую сумму 1,3 млн долларов США, при этом фирма ни разу не участвовала в открытых тендерах.

Если обратить внимание на ситуацию в местных вузах, то там ситуация ничуть не лучше. Ранее мы уже сообщали о том, как 20-летний житель Донецкой области менее чем за год заключил договоров на 1,3 миллиона гривен с Национальным университетом «Одесская юридическая академия», президентом которого является экс-нардеп Сергей Кивалов. На этот раз речь пойдет о Национальном университете «Одесская морская академия».

Внимательно изучив закупки высшего учебного заведения, мы обнаружили странную закономерность, когда одна компания под названием ЧП «Сектор Плюс» заключила с университетом 102 договоры на общую сумму 34 млн гривен. В такой ситуации нет никакого криминала, если не учитывать тот факт, что такая успешность предприятия объясняется допороговой суммой закупок. Так, хоть компания и получила за четыре года более 1,3 млн долларов США, но при этом она ни разу не участвовала в открытых тендерах с аукционом от Морской академии. Каждый раз по странному стечению обстоятельств цена во всех договорах оказывалась допороговой, что позволяло не проводить тендер и заключать договоры с нужным подрядчиком.

Хоть ЧП «Сектор Плюс» и столь успешное, но по какой-то причине у него отсутствуют договоры с другими госорганами или университетами. Только за три неполных месяца 2020 года с НУ «Одесская морская академия» предприятие подписало 11 договоров на общую сумму 4,7 млн гривен. За 2019 год предприятие выполнило для университета 39 подрядов на общую сумму 9,5 млн гривен. В 2018 году было заключено 29 договоров на сумму 8,7 млн гривен. За 2017 и 2016 года Морская академия заключила с ЧП «Сектор Плюс» договоры на сумму 7,7 млн грн. и 3,2 млн грн.

При этом зачастую Морская академия разбивала ремонтные работы по одному адресу на несколько договоров. К примеру, 26 февраля 2020 года университет подписал договор стоимостью 247 тыс. гривен на капитальный ремонт кабинета гематологии на ул. Маловского, 10, а уже 5 марта 2020 года был подписан договор на ремонт другого помещения также по указанному выше адресу. Аналогичная ситуация и с ремонтом учебного корпуса на ул. Дидрихсона, 13, где 6 февраля 2020 года был подписан договор с ЧП «Сектор Плюс» на ремонт кабинета №311 стоимостью 300 тыс. гривен. Уже 26 февраля учебному заведению понадобилось провести ремонт аудитории №408 также на ул. Дидрихсона, 13 стоимостью 601 тыс. гривен.

Очевидным является тот факт, что руководство университета в лице ректора Михаила Миюсова вместо того, чтобы провести капитальный ремонт всего учебного корпуса, разбивает предмет закупок на несколько договоров, что позволяет выбрать «нужного» подрядчика и не проводить тендер, где будет снижена цена и выбран другой подрядчик. Миюсов является ректором НУ «Одесская морская академия» уже 20 лет.

Учредителем ЧП «Сектор Плюс» является некая Гуния Людмила Степановна, а директором Гуния Сергей Мурадеевич.

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