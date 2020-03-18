Лише 32% депутатів Одеської міської ради прозвітували про свою діяльність за 2019 рік 47 Люди, Новости

Такого висновку дійшли експерти громадської кампанії «Атестація депутатів місцевих рад», проаналізувавши інформацію про звітування депутатів за четвертий рік каденції Одеської міської ради з 1 листопада 2018 року по 30 жовтня 2019 року.

Як повідомили експерти компанії «Атестація місцевих депутатів», за результатами аналізу депутатського порталу та відповідей на запити на особисті електрони адреси обранців, станом на 11 березня наявна інформація про звітування 21 з 64 депутатів, або 32% від загального складу ради.

Прозвітували про свою діяльність за 2019 рік Олег Звягін, Лілія Леонідова (фракція «БПП «Солідарність»), Валентин Гапуніч, Олександр Іваницький, Тетяна Плаксій, Юрій Шумахер (фракція «Довіряй ділам»), Вячеслав Беженар, Оксана Гончарук, Олексій Горін, Олексій Єремиця, Денис Коваль, Ольга Кулакевич, Віктор Новак, Лілія Рогачко (фракція «Опозиційний блок»), Ольга Квасніцька, Ганна Позднякова (фракція «Об’єднання «Самопоміч»), Володимир Корнієнко, Світлана Осауленко, Вадим Підгородинський (фракція «УМП Сергія Ківалова») та Богдан Гіганов і Олександр Орлов (позафракційні).

Що стосується фракційної дисципліни, то найбільший відсоток депутатів, які мають звіт про діяльність, у фракції «Опозиційний блок» (80%). Лише 50% депутатів прозвітували з фракції «УМП Сергія Ківалова», 40% – з фракції «Об’єднання «Самопоміч» та по 15% з фракцій «БПП «Солідарність» і «Довіряй ділам».

Нагадаємо, що минулого року прозвітували про свою діяльність за 2018 рік 52 депутати. Також на відміну від поточного року у 2018 році були проведені два публічні заходи, на яких були представлені фракційні звіти депутатів з фракцій «Довіряй ділам» та «УМП Сергія Ківалова».

Всі депутати, які мають звіти за 2019 рік, провели публічний захід перед виборцями щодо звітування про свою діяльність.

Не оприлюднили тексти своїх звітів на депутатському порталі чотири з 21 депутата: Віктор Новак, Олександр Іваницький, Лілія Леонідова та Тетяна Плаксій. Проте Віктор Новак має оприлюднений звіт на особистій сторінці у соціальній мережі Facebook.

Згідно зі ст.16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», звіт депутата місцевої ради повинен містити відомості про його діяльність у раді та в її органах, до яких його обрано, а також про його роботу у виборчому окрузі, про прийняті радою та її органами рішення, про хід їх виконання, про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу.

З оприлюднених звітів відповідають всім п’яти вимогам, встановлених законодавством, звіти чотирьох депутатів: Оксани Гончарук, Олексія Єремиці, Ольги Квасніцької, Ганни Позднякової. Чотирьом критеріям відповідають звіти Ольги Кулакевич та Олександра Орлова. Трьом критеріям – звіти Валентина Гапуніча, Богдана Гіганова, Олексія Горіна, Олега Звягіна, Дениса Коваля, Володимира Корнієнка, Віктора Новака, Світлани Осауленко, Вадима Підгородинського, Лілії Рогачко та Юрія Шумахера. Лише двом критеріям відповідає зміст звіту депутата Вячеслава Беженара.

Інформація про використання коштів депутатського фонду наявна у звітах 12 з 21 депутата: Вячеслава Беженара, Оксани Гончарук, Олексія Горіна, Олексія Єремиці, Ольги Квасніцької, Дениса Коваля, Володимира Корнієнка, Ольги Кулакевич, Віктора Новака, Олександра Орлова, Ганни Позднякової та Лілії Рогачко.

Наразі за постійними оновленнями кампанії можна стежити:

В соціальній мережі Facebook на сторінці «Місцеві депутати. Атестація»

Докладніше про громадську кампанію «Атестація депутатів місцевих рад»

Громадська кампанія «Атестація депутатів місцевих рад» спрямована на сприяння вирішенню проблеми низького рівня відкритості, прозорості та підзвітності виборцям депутатів 23 місцевих рад з 17 областей України, а також підвищення поінформованості громадян про діяльність місцевих депутатів. Проект «Атестація депутатів місцевих рад» реалізується Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» разом з партнерськими організаціями з 16-ти регіонів України за підтримки Національного фонду демократії (NED, США). У 2016 році апробація методології відбулася в місцевих радах Одеської області за підтримки Міжнародного фонду «Відродження», з 2018-го року за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» відбувається розробка веб-платформи «Місцеві депутати. Атестація».

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