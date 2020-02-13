Ліквідація Одеського апеляційного господарського суду: завершено процедуру

Південно-західний апеляційний господарський суд повідомив, що завершена процедура ліквідації Одеського апеляційного господарського суду. Інформація з’явилась у прес-службі суду.
«Відповідний запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено 11.02.2020р. за номером 15561110013024688.
Відтепер, існування та діяльність Одеського апеляційного господарського суду стали завершеною сторінкою в історії становлення та розвитку судів господарської юрисдикції.
Нагадуємо, що 29 грудня 2017 року за указом Президента України №452/2017 був ліквідований Одеський апеляційний господарський суд та, відповідно, утворено Південно-західний апеляційний господарський суд.
3 жовтня 2018 року в газеті «Голос України» було офіційно повідомлено про припинення здійснення правосуддя в Одеському апеляційному господарському суді.
Цього ж дня розпочав роботу Південно-західний апеляційний господарський суд», — йдеться у повідомленні.