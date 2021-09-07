Лани, верблюды и дикобразы: Одесский зоопарк обьявил конкурс имен для зверят 43 Места, Новости

Одесский зоопарк объявил конкурс «Дай имя малышу — 2021» для рожденных за минувший год детенышей целого ряда животных.

Как сообщает пресс-служба зоопарка, родителями стали лани, муфлоны, верлюды, мунтжаки, антилопы, дикобразы, волки и многие другие. Фотографии детенышей можно найти в альбоме на Facebook. Там же указано количество малышей и их пол.



Все подписчики страницы «Одесский зоопарк» могут написать в комментариях свои предложения по поводу имен. Идеи принимаются до 24 сентября включительно.

В субботу, 25 сентября, в зоопарке состоится праздник «День детей», где будут объявлены итоги конкурса. Авторов имен-победителей ожидают памятные призы.