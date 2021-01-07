Курение в постели убило пожилого жителя Одесской области 87 Новости

6 января в 21:24 поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Байталы Березовского района Одесской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, прибывшие в 22:01 по месту вызова спасатели обнаружили возгорание домашнего имущества в комнате одноэтажного частного жилого дома. В 22:12 пожар был локализован, а в 22:18 ликвидирован на площади 5 кв.м.

В результате пожара погиб сожитель хозяйки 1960 г.р., пострадала сама хозяйка, его ровесница, которую бригадой СМП в состоянии средней тяжести с отравлением продуктами горения госпитализировали в ЦРБ.

Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении в постели погибшим. Ущерб устанавливается.