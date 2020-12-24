Крышевавшие бордели одесские полицейские могут сесть на 10 лет 150 Новости

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении двух сотрудников управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области, которые обвиняются в вымогательстве и получении взятки (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Одесской прокуратуры.

Вступив предварительно в преступный сговор, задержанные систематически требовали взятки от женщин, предоставляющих платные интимные услуги на территории Одессы, за непривлечение их к административной ответственности и прикрытие дальнейшей противоправной деятельности.

С начала мая этого года правоохранители регулярно получали на банковский счет переводы на общую сумму 3700 долларов США, от жительниц города, предоставляющих интимуслуги по месту своего проживания.

Злоумышленников задержали в июле после получения ими очередного перевода в размере 1200 долларов США. Они уволены из правоохранительных органов.

За это преступление законом предусмотрено до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.