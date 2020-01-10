Крушение Delfi в Одессе: танкер обследуют водолазы 63 Места, Новости

Потерпевший крушение танкер Delfi, который сел на мель у пляжа «Дельфин» в конце ноября прошлого года, обследуют водолазы на предмет повреждений.

Об этом в ходе брифинга сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

«Работы проводятся по заказу собственника судна, который появился и планирует провести работы для перемещения танкера в порт для дальнейшего ремонта. Также определяется размер нанесенного ущерба», — отметил Куцый.

По мнению специалистов, никакой экологической угрозы танкер Delfi не представляет.

Напомним, потерпевшее крушение судно до сих пор находится в Одесском заливе. Владелец обещал убрать его до Нового года, но не сделал этого.

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