Крупную партию кокаина конфисковали одесские полицейские 71 Новости

В Одессе у водительницы BMW X5 нашли партию кокаина в особо крупном размере.

Об этом стало известно из судебного реестра.

История, о которой идет речь, произошла вечером 29 января. Примерно в 23:30 в Киевском районе обнаружили BMW X5, между пассажирскими сидениями которого нашли 691 грамм кокаина. При этом особо крупными размерами вещества считается всего 15 граммов.

Часть кокаина была расфасована. По данным следствия, женщина-владелица автомобиля планировала сбыть купленную партию вещества.

По решению суда предполагаемую наркодиллершу посадили в СИЗО, назначив залог 3,047 миллионов гривен.

Отметим, что, по данным харьковской полиции, килограмм кокаина стоит примерно 80 тысяч долларов США.

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