КРИКЛІЙ ДОВІРИВ КЕРІВНИЦТВО МОРСЬКОЮ ГАЛУЗЗЮ ЧИНОВНИКАМ БЕЗ ФАХОВОЇ ОСВІТИ 28 Места, Новости

Україна – морська держава, але головне морське відомство країни вже кілька місяців залишається фактично обезголовленим. У Морській адміністрації, що підпорядковується Міністерству інфраструктури, з подачі міністра Криклія та держсекретаря Галущака майже щомісяця – новий в.о. керівника, без профільної освіти та фахового досвіду. Кому вигідний кадровий безлад у ключовій транспортній структурі та хто претендує на штурвал МорАду? Читайте далі, пишет “Стопкор”.

Нагадаємо, Морська адміністрація (МорАд) – стратегічно важливий державний орган у підпорядкуванні Кабміну. Ця потужна структура покликана контролювати плавзасоби на річках та в морі, надавати дозволи, координувати роботу портів та забезпечувати національну безпеку України на водних просторах тощо.

Не дивно, що з приходом нового міністра довкола цього органу розгорнулись справжні морські баталії. Наприкінці 2019-го Уряд оголосив про перезавантаження МорАду та за поданням міністра Криклія звільнив геть усіх, кого вважали причетними до «сірих» схем.

Та поки боси грають у підкилимні ігри, корабель фактично дрейфує без ефективного керманича. За період міністерської каденції Криклія встигли змінитись вже 3 виконувачі обов’язків голови Морської адміністрації.

Дмитро Петренко Фото: Центр транпортних стратегій

Так, 21 жовтня 2019-го Дмитра Петренка на цій позиції замінив Микола Божко, який до цього обіймав посаду першого заступника голови Державного агентства інфраструктурних проєктів України.

Та вже 18 грудня 2019 року розпорядженням №1293-р Кабмін звільнив в.о. голови Морської адміністрації Миколу Божка і призначив тимчасово в.о. Юлію Ворону.

Микола Божко Фото: mtu.gov.ua

У коментарі для медіа міністр інфраструктури Владислав Криклій пояснив це рішення тим, що пан Божко не виправдав довіри й почав працевлаштовувати до МорАду екологічних інспекторів, яких звинувачують у корупції.

У структурі вже тричі за останні місяці змінено “в.о.”

Та Криклій з подачі Галущака чомусь продовжує наступати на ті самі граблі, вкотре просуваючи до керма стратегічно важливого для нацбезпеки органу (а виконувач обов’язків голови адміністрації – це передусім не політична, а саме фахова посада) особу, яка ніяк не пов’язана з морською галуззю.

Адже, як свідчать біографії всіх трьох «в.о.», жоден з них навіть не має профільної освіти, не кажучи вже про досвід управлінської роботи у сфері морської безпеки.

Як ми вже повідомляли, конкурс на заміщення посади голови Морської адміністрації намагались провести вже двічі. У першому, закритому від преси конкурсі НАДС, перемогу здобув Іван Ніякий, представник скандально відомого перевізника «Трансшип», однак кандидатура була розкритикована міністром інфраструктури Владиславом Криклієм.

На посаду очільника Морської адміністрації претендував бізнесмен Іван Ніякий Фото: скріншот

Запущений вдруге конкурс 18 лютого також опинився під загрозою зриву: під час засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби щодо затвердження списку кандидатів на посаду голови Державної служби морського та річкового транспорту у будівлі НАДС раптово вимкнули світло.

На цьому етапі найбільшу суму балів здобув Ярослав Бєлов. Та й це не остаточний результат, оскільки на Бєлова та ще 4-х претендентів чекає наступний етап – співбесіда у міністра Криклія.

Як стало відомо журналістам «СтопКору», на посаду очільника ще одного важливого морського відомства – Адміністрації морських портів України наразі претендує депутат фракції «Слуга народу» Андрій Мотовиловець, який свого часу був особистим асистентом ексзаступника міністра Володимира Шульмейстера.

В ексклюзивному коментарі журналісту «СтопКору» пан Мотовиловець підтвердив, що пильнує за перебігом обрання голови АМПУ, та не заперечив можливості своєї участі в конкурсі.

Андрій Мотовиловець не заперечив власну участь у конкурсі

«Я є народним депутатом, це не забороняє мені взяти участь у конкурсі. Це буде вирішувати комісія відбору і наглядова рада підприємства. В мене політична посада. Звичайно, якщо буде топменеджер, який підійде краще, я буду тільки допомагати йому», – заявив нардеп.

Водночас низка експертів вважає саме Шульмейстера «сірим кардиналом» міністерства, який має значний вплив на кадрові ротації у підконтрольних відомству структурах.

На думку політолога Владислава Дзівідзінського, кадрові рішення Владислава Криклія не лише є Ахіллесовою п’ятою самого відомства, а й ставлять під загрозу ефективність команди влади в цілому.

Варто зазначити, що всі кадрові ротації в міністерстві відбуваються лише за погодженням з держсекретарем Андрієм Галущаком. Саме він за своїми посадовими обов’язками мав би зберігати та залучати професіоналів у відомство.

Нині майбутнє морської галузі небезпідставно викликає у представників галузі та експертів серйозні побоювання. Ми продовжимо стежити за подіями довкола обрання очільника Морської адміністрації. Чекайте на нові факти та подробиці.

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