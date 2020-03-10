Красному кресту, участникам АТО, «афганцам»: в Одесской ОГА выделили более 28 миллионов на соцзащиту 13 Идеи, Новости

Глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый подписал семь распоряжений о выделении средств Департаменту социальной и семейной политики на общую сумму 28,8 миллионов гривень.

Соответствующие документы опубликовала пресс-служба ОГА.

Деньги выделяются в рамках областной комплексной программы социальной поддержки населения на 2018-2020 годы «Социальная защита населения в Одесской области».

Больше всего, 11 млн 340 тыс. грн, выделяют для предоставления ежемесячных стипендий лицам с инвалидностью вследствие войны, участникам боевых действий в Республике Афганистан и на территории других стран с инвалидностью от общего заболевания 1 группы.

Еще 6 млн 840 тыс. грн – для предоставления ежемесячной помощи семьям погибших (умерших) военнослужащих, участвовавших в боевых действиях в Республике Афганистан и других странах.

6 млн 720 тыс. грн – для предоставления ежемесячной стипендии лицам с инвалидностью из числа военнослужащих, воинов-добровольцев и сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в проведении антитеррористической операции на Востоке Украины, а также их детям в достижения ими 18-летнего возраста.

Для предоставления ежемесячной стипендий лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий в Второй мировой войне – 2 млн 880 тыс. грн.

462 тыс. грн – для предоставления ежеквартальной целевой адресной помощи семьям погибших (умерших) лиц, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой.

446,6 тыс. грн – для предоставления ежемесячной материальной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение твердого топлива и сжиженного газа воинам добровольцам из числа участников АТО.

И 150 тыс. грн – для оказания финансовой поддержки Одесской областной организации Общества Красного Креста Украина.

Напомним, ранее глава Одесской областной администрации Максим Куцый подписал распоряжение о выделении департаменту образования и науки 4 миллиона 479,2 тысячи гривень.

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