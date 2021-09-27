Ковид в Одессе: 121 зараженных и трое умерших за сутки 55 Новости

По информации Одесского областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины, за последние сутки COVID-19 заболел 121 одессит.

Всего с начала эпидемии по состоянию на 27 сентября в Одессе зарегистрировано 70 тыс. 842 случая ковида.

По данным на 27 сентября, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 217 пациентов, из них 30 — в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии пребывают 187 пациентов, из них восемь человек подключены к аппаратам ИВЛ.

В городской больнице №5 проходят лечение 165 пациентов с лабораторно подтвержденным ковидом, в детской городской клинической больницы №3 — 17 детей.

На утро 27 сентября в двух опорных больницах Одессы свободны 113 коек.

За последние сутки зарегистрировано пять новых случаев COVID-19 у детей (четыре мальчика и одна девочка).

Выздоровели за сутки 49 жителей Одессы, продолжают болеть 3339 горожан.