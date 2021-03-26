Ковид не помеха: 600 детей приехали оздоравливаться в Одессу

Около 600 несовершеннолетних приехали из разных областей Украины в одесский детский лагерь «Молодая гвардия».

Как сообщила директор областного департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева, в лагере могут проводить тестирование на коронавирус, а само учреждение охраняют сотрудники Нацгвардии Украины.

Обычно в центре «Молодая гвардия» оздоровляются каждый год более 10 тысяч детей, а на 2021 год там запланированы 12 смен (первая началась 16 марта и должна завершиться 5 апреля).

Напомним, что со вторника, 23 марта, Одесская область находится в самой строгой зоне карантина и в целом находится в лидерах страны по количеству новых случаев ковида.