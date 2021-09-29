Ковид набирает обороты: 340 зараженных и 10 умерших за сутки в Одессе 18 Люди, Новости

По информации Одесского областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины, за последние сутки COVID-19 заболели 340 одесситов.

Всего с начала эпидемии по состоянию на 29 сентября в Одессе зарегистрированы 71 372 случая ковида.

На лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 224 пациентов, из них 30 человек — в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии пребывают 194 пациентов, из них семь человек подключены к аппаратам ИВЛ.

В городской больнице №5 проходят лечение 206 пациентов, в детской городской клинической больнице №3 — 16 детей.

В двух опорных больницах Одессы свободны 87 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За последние сутки зарегистрировано 24 новых случая у детей (14 мальчиков и 10 девочек).

На данный момент в Одессе зарегистрированы 65 876 ​​случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 3748 одесситов.