Коррупция: в Морской администрации наладили систему взяток при оформлении документов для моряков 48 Новости

В дипломно — паспортном отделе Черноморского межрегионального управления Морской администрации (г. Одесса. ул. Успенская,4) сложился такой себе междусобойчик по получению выгоды при оформлении морских документов (квалификационные документы моряков и «посвідчення особи моряка»).

Об этом в Facebook сообщила блогер Ирина Гриб.

Основной целью группы должностных лиц (государственных служащих) является ускоренное изготовление морских документов и получение неправомерной выгоды от моряков.

На месте действует прайс-лист:

1 .Изготовление квалификационных документов за 1 день — 200 долларов США

2. Изготовление квалификационных документов за 7 дней — 150 долларов США

3. Изготовление квалификационных документов за 10 дней — 100 долларов США

4. Изготовление «посвідчення особи моряка» за 1 день — 300 долларов США

5. Изготовление «посвідчення особи моряка» за 7 дней — 150 долларов США

6. Изготовление «посвідчення особи моряка» за 1 Одней — 100 долларов США

Ежемесячный доход от деятельности по данному направлению, составляет 120 — 140 тысяч долларов США.

Во главе группы стоит заведующий сектора противодействия коррупции «Морской администрации» Кулага Ю.В.

По указаниям Кулаги Ю.В и содействии начальника управления персоналом «Морской администрации» Тищенко А.Ф ведется расстановка кадров в дипломно — паспортных отделах подразделений «Морской администрации». Юридическую поддержку обеспечивает директор департамента правового обеспечения «Морской администрации» Ситник С.Г. На место «смотрящего» по Черноморскому региональному управлению «Морской администрации» (дипломно — паспортные отделы Одесского и Измаильского морских портов) Кулагой Ю. В назначен заместитель капитана Черноморского морского порта Панченко В.И.

Именно Панченко В.И дает прямые указания капитану Одесского морского порта Цюпко К.Ю и начальнику Черноморского межрегионального управления Ревякину А.С по схеме работы дипломно — паспортного отдела службы капитана Одесского морского порта.

Непосредственно всю подготовительную работу, по подготовке морских документов, которые попадают на подпись к капитану Одесского морского порта, осуществляет Лукашенко В.И (по указанию Кулаги Ю.В и Панченко В.И находится в дипломно-паспотном отделе Одесского морского порта по ул.Успенская,4).

Ежедневно Лукашенко В.Н принимает от посредников морские документы, раскладывает их по датам изготовления, ведет учет принятым и изготовленным документам, ведет отчет и предоставляет отчет о проделанной работе Панченко В.И каждую пятницу (вечером).

С дипломно - паспортным отделом Одесского морского порта работают два посредника № 3 и № 4 . Посредников №1 и №2 исключили из схемы в целях безопасности.

Посредник №3 — непосредственно подчиняется Панченко В.И .

Посредник № 4 непосредственно подчиняется капитану Одесского морского порта Цюпко К.Ю.

Подготовленные Лукашенко В.Н отчеты и собранные посредниками денежные средства передаются каждую пятницу вечером. Панченко В.И.

Панченко В.И . подготовленные отчеты и денежные средства, каждую субботу передает Кулаге Ю.В . который на выходные приезжает домой из Киева.

Ежемесячные теневые зарплаты распределяются следующим образом:

1. Начальник Черноморского межрегионального управления Ревякин А.С — 5000 долларов США

2. Капитан Одесского морского порта Цюпко К.Ю - 7000 долларов США

3. Лукашенко В.Н — 3000 долларов США

4. Остаток денежных средств делятся между Кулагой Ю.В, Панченко В.И. Тищенко А.Ф. Ситник С.Г и куратором СБУ в Одесской области.

Аналогичная ситуация наблюдается в Измаильском и Херсонском портах.

✅Панченко И.В — моб. +3725770...., использует второй телефон с карточкой иностранного оператора, разговоры осуществляет но телефонной системе « Ватц- ап», передвигается на автомобиле марки «Рено». Рабочее место — Ильичевский морской порт. На ул.Успенской ,4 появляется с 16 до 18-00. Отчеты хранит на флешке.

✅Цюпко К.Ю. – моб.050642...., разговоры осуществляет по телефонной системе «Сигнал», передвигается на автомобиле «Альфа-Ромео». Рабочее место- Одесский морской порт. На ул.Успенской ,4 находится с 12 до 15-00.

✅Лукашенко В.Н - моб.063449....,использует второй телефон с карточкой иностранного оператора, разговоры осуществляет по телефонной системе « Bail, ап»,передвигается на автомобиле марки «Тойота». Рабочее место ул.Успенской .4 находится с 8 до 18-00. Отчеты хранит в бумажном варианте.

✅Посредник № 3 — Михаил — передвигается на автомобиле «Тоета — Прадо», цвет белый, г-н ВН 15....., «Нисан микра», цвет сиреневый. Офис располагается — г. Одесса, ул.25 Чапаевской дивизии, между продуктовым магазином «Обжора» и магазином «Пивной маяк», по фасаду располагается помещение без вывески. В данном помещении располагается нелегальный ломбард, который также принадлежит Михаилу. В данное помещение свозятся все документы моряков, а также денежные средства. Именно с этого адреса документы впоследствии доставляются на ул. Успенскую,4 и передаются Лукашенко В.Н для дальнейшей обработки. Доставка документов на ул.Успенскую,4. производится ежедневно Михаилом или его уполномоченным лицом с 15 до 17-00.