В Одесской области коп за 3000 долларов закрыл глаза на растрату госимущества 238 Новости

Правоохранители задержали замруководителя Котовского отделения полиции при получении 3000 долларов США взятки.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что полицейский, используя свое служебное положение, требовал и получил деньги от обвиняемого за укрытие доказательств виновности в преступлении, связанном с растратой государственного имущества.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Государственного бюро расследований в Николаеве при оперативном сопровождения сотрудников УСБУ в Одесской области.

За это преступление предусмотрено до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.