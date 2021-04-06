Коронавирус: Верховная Рада нагрянет с проверкой в Одесскую область

Выездное заседание комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения пройдет в Одесской области с 7 по 9 апреля.

Об этом журналистам сообщил первый вице-губернатор Борис Волошенков.

По его словам, парламентарии собираются лично проверить, как в Одессе и области борются с эпидемией коронавируса.

Речь идет не только о медицинских учреждениях и соблюдении утвержденного в стране протокола лечения COVID-19, но и о работе местных властей, общественных организаций и правоохранительных органов.

Неделю назад на заседании комитета по вопросам здравоохранения главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко обвинил руководство Одесского региона в срыве борьбы с пандемией. Он заявил, что Одесский регион стал одним из немногих в Украине, который не выполнил поставленные правительством задачи и не перепрофилировал для лечения заболевших COVID-19 необходимое количество койко-мест.