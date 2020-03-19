Коронавирус в Одессе: у 7 пациентов диагноз не подтвердился, еще 10 ждут результатов 66 Новости

Сегодня, 19 марта, стали известны результаты тестов на коронавирус 7 из 17 «подозрительных» пациентов из Одесской области. Все они отрицательные. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

У 7 пациентов выявили другие заболевания — обычные ОРВИ и грипп. Остальные 10 еще ожидают своих результатов. Их анализы направили в вирусологическую лабораторию Одессы. Таким образом, в области по-прежнему нет ни одного подтвержденного случая коронавируса.

Напомним, что по состоянию на утро 19 марта в Украине зарегистрировано 16 случаев заражения коронавирусом, в том числе 2 летальных. Среди заболевших — и народный депутат Сергей Шахов.

При этом с начала года подозрение на коронавирус было у 255 человек. Результаты 239 пациентов оказались отрицательными.

18 марта в Одессу привезли первые 50 экспресс-тестов на коронавирус. В области ожидают еще 4 тысячи.

Тем временем в регионе продолжается карантин. Люди не могу выехать по делам, а доллары купить сложно.

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