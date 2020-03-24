Коронавирус уже в Одессе: заболел прокурор 132 Люди, Новости

Прокурор из Одессы еще десять дней назад отдыхал под палящим египетским солнцем, а уже сегодня у него определили коронавирус.

У прокурора одной из прокуратур Одессы нашли коронавирус. Это подтверждают источники в органах правоохранителей. Якобы десять дней назад этот прокурор отдыха в Египте, но после прилета домой в течение десяти дней у него обнаружили коронавирус. Поначалу у прокурора не было никаких признаков заболевания, но несколько дней назад правоохранитель почувствовал себя плохо. Сообщается, что у него поднялась высокая температура. После этого из Одессы прокурора отправили в Киев, где медики подтвердили у него коронавирус. Это стало известно после проведения быстрого теста на данный недуг.

Теперь в одной из прокуратур, где работает заболевший, целый день проводилась дезинфекция помещений. В то же время все без исключения коллеги должны оставаться на самоизоляции, поскольку тесно общались с правоохранителем. По крайней мере такой совет прокурорам дали медицинские работники.

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