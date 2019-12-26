Конфликт вокруг воинской части под Одессой: военнослужащую избили за то, что она противостояла коррупции 27 Новости

В военной части в поселке Красноселка, что в нескольких километрах от Одессы, избили к солдата Наталью Кулиш из-за того, что она открыто стала говорить о коррупции в подразделении. Рядовому назначили встречу за пределами части, где избили ее же сослуживцы. После случившегося командиры не разрешали пострадавшей обращаться за помощью.

Об этом корреспонденту Украинской Службы Информации рассказала пострадавшая, рядовой солдат Наталья Кулиш.

Она проходит службу в воинской части А-3438 в селе Красноселка, в Лиманском районе. Конфликт случился 14 декабря, в субботу. На работу Наталью вызвали сослуживцы, назначив встречу в парке. Одна из коллег сильно ударила ее в лицо с дальнейшим толчком в плечо. После этого ей выбили несколько передних зубов. По ее словам, на месте присутствовал старший лейтенант, ротный командир Михаил Савичев.

Ротный командир Михаил Савичев все это видел и сказал, что ты никому ничего не докажешь. После этого я обратилась к Ангелюку – заместителю начальника по тылу и рассказала, что меня побили. Он сказал, что меня спишут и полностью уволят с армии и начал угрожать, что дальше служить я не буду. Также сказал, чтоб я никому не сообщала о данном инциденте и чтобы в госпиталь не обращалась, ведь никто ничего не сможет доказать, - рассказала Наталья Кулиш.

Еще несколько дней Наталье не разрешали обращаться в госпиталь, спустя 6 дней женщина сама покинула службу и обратилась за помощью к медикам.

При обследовании врачи обнаружили у пострадавшей сотрясение мозга и смещение шейных позвонков. С 19 декабря Наталья проходит лечение в Военном госпитале на Пироговской.

По словам Натальи, причиной инцидента стал открытый устный протест с ее стороны против действий заместителя командира военной части по тылу, подполковника В.М. Ангелюка, который организовал незаконный вывоз продуктов питания и без необходимых приказов использовал военнослужащих для ремонтных работ в части.

Практиковалась коррупция: разворовывались сухие пайки, выносили со столовой продукты. Повара меняются каждую неделю, и они выносят неплохие сумки, они за это платят деньги. Некоторым, простым солдатам по просьбе выдаются пайки, положенные другим. Говорили: если хочешь служить - закрой рот и никому ничего не рассказывай, - отметила Наталья Кулиш.

О том, что в воинской части организована коррупционная схема с отмыванием и так называемой "прокруткой" денег Наталья начала подозревать после того, как ее привлекли к ремонтным работам на кухне. На эти цели выделялись бюджетные деньги, но бригаду так и не наняли.

Эту работу поручили мне – я штукатурила и шпатлевала, выполняла лично я, и так вышло, что я упала со строительных лесов. Повредила себе шейный позвонок, повредила спину, - рассказала солдат.

До армии Наталья была активисткой двух Майданов, говорит, на службу пошла добровольно, думая, что в военных организациях все по Закону. Однако руководители части чувствуют себя уверенно на своем посту, им удалось создать благоприятные условия для произвола и коррупции.

О конфликте Наталья Кулиш сообщила в Военную службу правопорядка, полицию, однако производство так и не открыли. По словам женщины, после неоднократных допросов, в документах зафиксировали, что она спутано, дает показания, и они не могут быть правдивыми.

Наталья Кулиш также обратилась с заявлением в Военную Прокуратуру, и в Службу безопасности Украины и просит проверить воинскую часть А-3438 на предмет наличия, законного списания, использования по предназначению военного имущества, включая столовую и склады.

Рядовой солдат Наталья намерена отстаивать свою позицию до конца, чтобы виновных наказали.

В ходе написания материала, УСИ стало известно, что министр обороны Украины Андрей Загороднюк взял дело Натальи Кулиш под личный контроль. Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

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