Кому в Одессе закон не писан: закрытые пляжи центра и Фонтана

Ещё до принятия нового закона в Украине действовали Земельный и Водный кодексы. И в них прописаны чёткие нормы насчёт прибрежной защитной линии (шириной не меньше двух километров от уреза воды), пляжной зоны моря (не меньше 100 метров от уреза воды) и их использования. Но их одесские власти игнорировали – как результат наличие современной Аркадии и части Фонтана.

Но вот вступил в силу закон и теперь у граждан официально есть право беспрепятственного и бесплатного доступа к побережью и право беспрепятственного и бесплатного прохода вдоль моря. И в случае его нарушения разрешён «демонтаж оград и конструкций, ограничивающих свободный доступ к морю» – это должны сделать либо арендаторы, либо представители исполнительной власти. А по решению суда Горсовет может расторгнуть договор с нарушителем. Но будут ли одесские чиновники подключать правоохранительные органы к решению проблем, неизвестно. Хотя имеют на это и права, и полномочия, и всё то, чего им обычно не хватает.

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