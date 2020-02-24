Кому в Одессе закон не писан: закрытые пляжи центра и Фонтана

21 февраля вступил в силу закон Украины, запрещающий ограничивать доступ граждан к водным объектам общего пользования. То есть в нашем случае все пляжи Одессы должны иметь бесплатный проход к морю, а у людей должна быть возможность беспрепятственного передвижения вдоль береговой линии. Прогулялись по Трассе здоровья и проверили, что имеем на самом деле.
В конце октября 2019 года Верховная Рада приняла закон «Об обеспечении беспрепятственного доступа граждан к водным объектам общего пользования». Городской власти дали три месяца на то, чтобы открыть и обеспечить горожанам этот самый доступ к воде. Но в Одессе, как всегда, не всё так просто. По данным департамента коммунальной собственности, на 2019 года в городе есть всего 8 участков муниципальных пляжей. Восемь. Из них в центральной части такой лишь один – Собачий пляж на «Дельфине». То есть на Ланжероне, в Отраде и Аркадии муниципальных пляжей нет. Все они находятся в аренде или субаренде. Но новый закон касается абсолютно всех – доступ к морю должен быть предоставлен в любом случае. Но это на бумаге.
Мы прошлись по Трассе здоровья – от Ланжерона и до Фонтана – и надо сказать, что какой-никакой доступ к морю у граждан всё-таки есть. Но не всё так однозначно – прежде всего пока ещё февраль, и к открытию курортного сезона всё может измениться. А ещё очень чувствуется разница между настоящим доступом и чисто номинальным. Ну, и конечно, есть те, кому закон не писан – такие арендаторы огородили свои участки забором и заглянуть к ним можно только с помощью дрона. Что мы, собственно, и сделали.
Пляж Скалодрома
Некая общественная организация взяла в аренду участок земли, на которой находится скалодром, с целью эксплуатации и обслуживания учебно-тренировочной базы. Но этим не ограничилась. Параллельно со скалолазанием, желающим предоставляются гостиничные номера, беседки и мангалы. А пляж теперь перекрыт сетками и заборами. И именно в том месте, где по закону должен быть открытый доступ к морю, висит табличка «Прохода нет».
Пляж клуба «Мантра»
Арендаторы участка земли в районе Аркадии открыли клуб «Мантра» и всё могло бы быть нормально. Но они за компанию захватили и полностью весь пляж. То есть речь уже не идёт об обязательных 30% свободной зоны или о пяти метрах от линии моря. Занято всё. Причём одна часть пляжа используется как, скажем, место для отдыха, а другая – как склад для хранения стройматериалов и всякого по виду ненужного хлама.
Пляжи СБУ и пограничников
Эти названия знакомы всем одесситам. Первый пляж относится к санаторию «Одесса», второй – к санаторию Пограничной службы. И летом здесь за определённую плату можно получить шезлонг и зонт, а отдыхают тут, понятное дело, не только сбушники и пограничники. Но вот зимой, когда доход не светит, на калитке висит замок и пройти к морю никак не получится – доступ перекрыт.
Комплекс Международного Гуманитарного Университета
Этот «комплекс» больше известен как «Дом Гарри Поттера» на 8-ой станции Большого Фонтана, и был возведён он на месте бывшего необорудованного пляжа. Здание находится чётко на берегу моря, то есть доступ к воде перекрыт. Мы подсмотрели, что двор комплекса вроде и не пляж совсем, но всё же глядя по сторонам, становится понятно, здесь мог бы быть общественный пляж.
Пляж «Maristella Marine Residence»
Буквально на днях возмущённые одесситы пожаловались, что владельцы отеля, и так занявшие большую часть пляжа, спилили лестницу, ведущую на общий пирс. Судя по всему, эта нашумевшая новость привела к тому, что горожанам вернули возможность пройти, но … через площадку гостиницы – мимо бассейна и по искусственному газону. Сохранится ли эта возможность летом – вопрос риторический. Если арендаторы полностью обнесли забором территорию пляжа, ограничив таким образом проход к морю, то сомнительно, что в сезон подобный доступ будет открыт.
Пляж «Grand Pettine Hotel»
По адресу Маячный переулок, 8, точно под Свято-Успенским мужским монастырём, расположился гостиничный комплекс. В рекламе идёт речь и о «собственном пляже». Так что отдохнуть в этом районе получится только гостям отеля – для всех остальных доступ перекрыт со всех сторон.
Ещё до принятия нового закона в Украине действовали Земельный и Водный кодексы. И в них прописаны чёткие нормы насчёт прибрежной защитной линии (шириной не меньше двух километров от уреза воды), пляжной зоны моря (не меньше 100 метров от уреза воды) и их использования. Но их одесские власти игнорировали – как результат наличие современной Аркадии и части Фонтана.
Но вот вступил в силу закон и теперь у граждан официально есть право беспрепятственного и бесплатного доступа к побережью и право беспрепятственного и бесплатного прохода вдоль моря. И в случае его нарушения разрешён «демонтаж оград и конструкций, ограничивающих свободный доступ к морю» – это должны сделать либо арендаторы, либо представители исполнительной власти. А по решению суда Горсовет может расторгнуть договор с нарушителем. Но будут ли одесские чиновники подключать правоохранительные органы к решению проблем, неизвестно. Хотя имеют на это и права, и полномочия, и всё то, чего им обычно не хватает.