Компания Ахметова за государственный счет при помощи АМПУ «экономит» около 100 тыс. у.е. в неделю 51 Новости

Пока все сосредоточены то на земле то на воздухе, на море творится беспредел. Тут по-прежнему заправляют кланы, и заправляют с удовольствием пользуясь тем, что никто в этом не разбирается.

Есть такая контора Портинвест, которая принадлежит Ахметову. И есть у этой конторы линейная скидка. Что это такое?

Некоторые грузовые суда ходят «линейно» - как автобусы. По четкому расписанию, с четкими остановками в одном и том же месте.

За такие перевозки государство Украина дает 20% скидку от портового сбора – а это очень много денег. Миллионы гривен в месяц. Государству выгодны регулярные грузопотоки.

Так вот, у конторы Портинвест в кураторстве таких линий аж 4. У трех из них аж один обязательный порт захода, остальные «факультативные» - тут вот все написано.

Это как если бы вы пришли на вокзал, а там в расписании написано - поезд точно стартует из Киева, а дальше как получиться. Может в Харьков заедем, а может в Одессу или вообще в Берлин – но это все факультативно, можем и до Фастова недотянуть.

Но скидку хозяин поезда с государства получил, потому что заявил себя добросовестным, рейсовым поездом.

Что в итоге? Бюджет недополучает деньги. Мы с вами горстями едим новости про здобуття.

Почему так получается? Потому что Портинвест близок к руководству Администрации морских портов Украины. Конкретнее, многолетний директор Портинвеста Смирнов лично за руку привез из Латвии многолетнего и.о. главы Администрации Райвиса Вецкаганса, и многолетне им успешно пользуется.

Кто раздает скидки? Она, Администрация. Именно она написала инструкцию с креативным перечнем требований к морским линиям. Настолько креативным, что нигде больше в мире таких нет.

По разным оценкам, Портинвест за государственный счет «экономит» около 100 тыс. у.е. в неделю!!! Считайте, сколько вышло за 5 лет?

Зробили їх разом, ага