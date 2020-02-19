Коммунальную недвижимость Одессы распродают по 9 тысяч гривен за «квадрат» 66 Новости

В 2019 году департамент коммунальной собственности Одесской мэрии продал в общем 7917,7 квадратных метра недвижимости, выручив за это 67 миллионов 150 тысяч гривен.

Такие данные в ходе пресс-конференции озвучил заместитель начальника юридического управления департамента коммунальной собственности Валерий Микуленко.

По его словам, всего в минувшем году были проданы частникам 68 объектов недвижимости.

Таким образом, средняя цена 1 квадратного метра недвижимости, проданной мэрией Одессы, составила около 8,5 тысячи гривен, или примерно 350 долларов США. Это примерно в 2,5-3 раза меньше средней рыночной стоимости квадратного метра в Одессе.

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