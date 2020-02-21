Колишній керівник "Укравтодору" може стати заступником мера Одеси 50 Люди, Новости

Заступником голови Одеської міськради стане Сергій Підгайний, який колись очолював управління дорожнього господарства Одеської міськради, а також був головою “Укравтодору”.

Сергія Підгайного планується призначити замість Петра Рябоконя, який є заступником Одеського міського голови з 2017 року. Поки що офіційних розпоряджень про звільнення та призначення на сайті мерії немає.

Сергій Підгайний з 2005 по 2009 рік був начальником управління дорожнього господарства Одеської міської ради. У лютому 2009 року став головою Приморської райадміністрації Одеси. У 2011 році знову призначений на посаду начальника управління дорожнього господарства Одеської міськради після перемоги на конкурсі.

29 лютого 2012 року мер Олексій Костусєв призначив Підгайного своїм заступником замість звільненого Олександра Орлова. Через чотири місяці Підгайний пішов у відставку і знову очолив управління дорожнього господарства.

З 2014 по 2015 рік був головою “Укравтодору”.

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