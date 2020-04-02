Количество заболевших коронавирусом в Одесской области увеличилось до 15 30 Люди, Новости

По состоянию на 12:00 2 апреля в Одесской области лабораторно подтверждены 15 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской облгосадминистрации.

Ранее мы писали о том, что коронавирус диагностировали у сотрудницы мэрии. 31 марта 43-летняя женщина обратилась за медицинской помощью в инфекционную больницу. Тест на Covid-19 оказался положительным. По словам пациентки, за последние две недели она не выезжала за границу. Уже определен круг контактных лиц по месту ее работы и проживания.

«Сотрудница работала с документами в отдельностоящем здании во дворе мэрии. Сотрудники департамента, которые с ней контактировали, на самоизоляции. Женщина уже неделю не посещала мэрию, так как у нее были симптомы ОРВИ», — пояснили в горсовете.

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