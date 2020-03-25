Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Одессе увеличилось до 4

В районной больнице в Одесской области аудиторы нашли нарушений почти на три миллиона гривен

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В Березовской центральной районной больнице оплачивали расходы посторонним лицам, а главврач и главный бухгалтер сами себе назначали премии и доплаты. ...