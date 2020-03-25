Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Одессе увеличилось до 4

25.03.2020 22:34
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Люди, Новости

Положительные результаты на COVID-19 поступили 25 марта на еще трех жителей Одессы: мужчин 1973 и 1963 годов рождения и женщину 1965 года рождения.

Об этом сообщил руководитель облгосадминистрации Максим Куцый.

Оперативные данные тестов предоставил лабораторный центр Минздрава в Одессе.

Таким образом, в Одесской области зафиксированы 4 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Более подробная информация уточняется.

Напомним, утром 25 марта появилась информация о первом одессите, заразившемся коронавирусом.

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