Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Одессе увеличилось до 4

Положительные результаты на COVID-19 поступили 25 марта на еще трех жителей Одессы: мужчин 1973 и 1963 годов рождения и женщину 1965 года рождения.
Об этом сообщил руководитель облгосадминистрации Максим Куцый.
Оперативные данные тестов предоставил лабораторный центр Минздрава в Одессе.
Таким образом, в Одесской области зафиксированы 4 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Более подробная информация уточняется.
Напомним, утром 25 марта появилась информация о первом одессите, заразившемся коронавирусом.