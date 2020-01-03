Количество населения Одесской области упало за год: сократилась рождаемость и увеличилась смертность 18 Люди, Новости

По состоянию на 1 октября население Одесской области составляло 2 миллиона 376 тысяч человек. Год назад жителей региона было 2 миллиона 380 тысяч.

Об этом сообщает Главное управление статистики Одесской области.

За год в области зафиксировали природный отток населения на уровне более 10 тысяч человек, а в 2018-м было менее 8 тысяч.

Сократилась рождаемость в регионе. С начала 2019 года родились 17 тысяч 698 детей, а в первые 10 месяцев 2018-го была рождаемость на уровне 19,6 тысяч детей.

В тоже время увеличились темпы смертности. С начала года умерло 27 тысяч 833 человека, в 2018-м к этому времени скончались 27 тысяч 593 человека.

Также увеличился миграционный отток населения. С начала года выехали почти 6,5 тысяч жителей Одесской области. Год назад таких людей было 5 тысяч 244.

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