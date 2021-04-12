Кавказца отправили в СИЗО за покушение на одессита 15 Новости

Правоохранители задержали в Одессе иностранца, подозреваемого в покушении на убийство 37-летнего горожанина.

Как сообщает пресс-служба ГУ НПУ Украины в Одесской области, 10 апреля ночью на улице Героев Обороны Одессы злоумышленник ножом причинил потерпевшему проникающее ранение грудной клетки.

Врачи немедленно госпитализировали пострадавшего, на поиски правонарушителя полицейские потратили около часа. Им оказался 42-летний гражданин одной из стран Закавказья. Свой поступок мужчина объяснил тем, что таким образом пытался урегулировать словесную перепалку, которая произошла между его другом и прохожим.

Предполагаемое орудие преступления (нож) правоохранители у фигуранта изъяли, с ним будет проведен ряд экспертиз. Правонарушителю объявили подозрение по ч.2 ст.15 и ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Следственные действия продолжаются.