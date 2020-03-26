Капстроительство транжирит деньги налогоплательщиков, закупая дополнительные услуги по перевозкам 48 Новости

За три последних года управление капстроительства ОГС приобрело в свой автопарк 21 автомобиль среднего и представительского класса, потратив на это почти 10 млн грн., но, несмотря на это, закупает дополнительные услуги по пассажироперевозкам.

Управление капитального строительства 19 марта 2020 года проводило закупку услуг по перевозкам стоимостью 184 тыс. 800 грн. Договор был подписан с частным лицом Андреем Викованом, который является супругом Татьяны Викован – заместительницы директора департамента труда и социальной политики Одесского горсовета. В принципе, типичная ситуация для распила бюджетных денег, иначе как объяснить нецелесообразность данной закупки.

Согласно договору, Андрей Викован будет предоставлять услуги по перевозкам с марта по декабрь 2020 года. За один рабочий день Андрей Драгушевич будет получать 880 грн., соответственно, количество рабочих дней, которые он должен будет отработать — 210.

Стоит отметить, что это не единственное сотрудничество УКСа и Андрея Викована. Ранее, 23 апреля 2019 года, управление капстроительства заказывало аналогичную услугу у предпринимателя стоимостью 166 тыс. 320 грн. Еще две услуги по перевозкам у Андрея Викована заказывала избирательная комиссия по № 136 округу. Стоимость обеих закупок составила 199 тыс. 147 грн.

Абсурдность таких трат подтверждается тем, что в 2017 году капстроительство прикупило своему подразделению три Kia Optima общей стоимостью 2 млн 309 тыс. 445 грн., а затем докупило еще три авто Renault Logan общей стоимостью 1 млн 23 тыс. 118 грн. Затем в 2018 году УКС приобрел четыре машины Renault Sandero, потратив на это из бюджета 1 млн 513 тыс. 200 грн. И в 2019 году капстроительство решило не экономить бюджетные деньги и купило сразу 11 машин, из которых: девять машин Hyundai Elantra за 4 млн 325 тыс. 400 грн. и две машины Renault Logan стоимостью 698 тыс. 400 грн. В целом за три года капстроительство потратило на свой автопарк 9 млн 869 тыс. 563 грн.

Напомним, на балансе Одесского городского совета находится КУ «Автотранспортное хозяйство Одесского горисполкома», которое обеспечивает комфортное передвижение чиновников и депутатов. Обслуживается это учреждение за все те же деньги налогоплательщиков. Автопарк Одесского горисполкома исчисляется 107 автомобилями. На предприятии работает 89 водителей и восемь автомехаников.

Таким транжирством промышляют не только чиновники мэрии, а и облсовета. Редакция писала о том, что облсовет дополнительно тратит бюджетные деньги на услуги по перевозкам для депутатов, чиновников и официальных делегаций. Служебный автопарк облсовета и администрации состоит из более чем 50 авто, в том числе имеется два микроавтобуса Mercedes-Benz и один микроавтобус Toyota Hiace. Но, как оказалось, этих машин недостаточно.

Справка: в декларации за 2019 год Татьяна Викован указала, что их семья владеет двумя квартирами в Одессе, а также строится жилье в Крыжановке. Для предоставления услуг по пассажироперевозкам Андрей Викован использует семь автобусов, из которых два автобуса Mercedes-Benz и пять автобусов БАЗ. Такая деятельность принесла Андрею Виковану доход в размере 874 тыс. 702 грн. Заработная плата его супруги на должности замдиректора департамента соцполитики составляет 33 тыс. 102 грн. в месяц.

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