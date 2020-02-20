Капитану танкера Delfi сообщили о подозрении 42 Криминал, Новости

Прокуратура сообщила о подозрении капитану судна «Делфи» в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, что создало опасность для жизни людей.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ноябре прошлого года грузовой танкер под управлением капитана, находясь в Черном море в акватории порта «Южный», в условиях шторма, был сорван с якоря и, дрейфуя, сел на мель близ одесского пляжа «Дельфин».

Так, подозреваемый, несмотря на потерю одного из якорей судна, неисправность главных двигателей, отсутствие топлива, а также предупреждения об ухудшении погодных условий, упорно отказался от помощи, чем поставил под угрозу жизни членов экипажа и других лиц.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следственные ГУНП Украины в Одесской области.

Кроме того, по результатам следствия прокуроры начали уголовное производство по факту возможного нарушения уставных правил несения пограничной службы должностными лицами Государственной пограничной службы Украины.

Так, пограничники, несмотря на установление технической неисправности судна в ходе его осмотра и серьезных нарушений в документации, не приняли мер по задержанию танкера и его конвоирования в ближайший порт, что способствовало возникновению аварийного морского происшествия. (ч. 1 ст. 419 УК Украины).

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