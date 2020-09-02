Какие звезды появились на одесской Аллее славы в 2020 году 251 Новости

Как традиционно заведено в день рождения Одессы, на Аллее звезд торжественно открыли 5 звезд с новыми именами. Церемония прошла на Театральной площади.

Итак, кому достались звезды в этом году:

композитору Исааку Дунаевскому, писателям Ивану Бунину и Александру Куприну, хореографу Павлу Вирскому и комик-труппе «Маски», которые в этом году отмечают 35-летие.

«Одесса — наш любимый город! Мы очень благодарны за эту награду, ведь нам, творческим людям, нужна ваша любовь», — прокомментировал руководитель комик-труппы «Маски» Георгий Делиев.