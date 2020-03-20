Как в кино: в Одессе с погоней и стрельбой задержали банду грабителей банков 31 Криминал, Новости

Расследуя нападение на инкассаторов, случившееся еще два года назад, одесские полицейские вышли на след банды грабителей. Оказалось, что бандиты не успокоились и готовят новое дерзкое нападение. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области.

Как сообщили в полиции, в банде состояли пятеро мужчин в возрасте от 35 до 43 лет. Каждый из них имел в преступной группировке четко определенные обязанности, а двое – 1982 и 1980 годов рождения – были руководителями банды. В сентябре 2018 года бандиты напали на инкассаторский автомобиль, ранили двоих инкассаторов и похитили 3,5 млн грн.

Судя по всему, денег хватило не так уж надолго, так как грабители снова принялись за старое: решили ограбить один из одесских банков. К операции тщательно готовились: разработали четкий план действий, соблюдали строгую конспирацию, приобрели несколько автомобилей (один – для прибытия на место преступления, второй – для бегства, третий – для последующего передвижения), а также огнестрельное оружие, маски, радиостанцию и радиолокационное оборудование. Однако на каждом этапе подготовки действия банды уже документировали полицейские.

В среду, 18 марта, бандиты оставили один из автомобилей за пределами города (чтобы после нападения пересесть на него) и выехали в Одессу на других машинах. За ними отправились оперативники уголовного розыска. Прибыв на место, преступники одели маски и привели в готовность оружие, однако их уже ждали полицейские. Бандиты пытались скрыться, правоохранители открыли огонь по колесам. Несмотря на это, автомобиль Nissan Murano, в котором находились преступники, продолжал движение, по дороге протаранив две машины – Kia и Peugeot. К счастью, никто из гражданских и полицейских не пострадал.

В конце концов, автомобиль бандитов догнали и заблокировали. У преступников изъяли поддельные документы (в том числе удостоверения сотрудников российского ФСБ), устройства GSM, камуфляжную одежду, заряженные пистолет и автомат, патроны, нож, молоток, маски-балаклавы и перчатки.

Все пятеро задержанных находятся в СИЗО. Им грозит до 15 лет за решеткой. Следствие устанавливает причастность бандитов к совершению аналогичных преступлений в других регионах страны.

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