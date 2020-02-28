Как Панов занимался благоустройством придомовых территорий: полиция расследует растрату $ 480 000 45 Криминал, Новости

Должностных лиц управления капстроительства и четырех подрядчиков подозревают в предварительном сговоре при проведении работ по благоустройству придомовых территорий общей стоимостью 11,7 млн грн.

Врамках уголовного производства № 42020162010000007 от 18 января 2020 года полиция расследует присвоение и растрату бюджетных денег управлением капитального строительства при закупке ремонтных работ по благоустройству территорий в Киевском и Малиновском районах Одессы. Следователем было установлено, что по некоторым адресам работы вовсе не проводились, а где и были сделаны, то с вероятным завышением их стоимости.

Управление капитального строительства 19 декабря 2019 года провело ряд закупок по капитальному ремонту элементов благоустройства территории по таким адресам:

от ул. Бессарабская, 5 по ул. Дальницкое шоссе, 19 (стоимостью 1 млн 473 тыс. 711 грн.);

ул. Ефима Фесенко, № 7 – 13/1 (стоимостью 1 млн 473 тыс. 713 грн.);

от ТП-968 по ул. Проселочная, 10/2 (1 млн 473 тыс. 460 грн.);

ул. Ак. Королева, 86-88 (1 млн 473 тыс. 467 грн.).

Подрядчиком работ по первым трем адресам было выбрано ФЛП Александр Гандибула. Провести ремонт по ул. Ак. Королева согласилось ФЛП Эдуард Парубский. В ходе досудебного расследования стало известно, что по всем вышеуказанным адресам работы вовсе не проводились.

Также в этот день капстроительство проводило еще закупки ремонтных работ по четырем адресам у других подрядчиков, а именно:

ул. Ильфа и Петрова, 31, 31-А (стоимостью 1 млн 473 тыс. 608 грн.);

Люстдорфская дорога, 174/1 — 178/1 (стоимостью 1 млн 473 тыс. 714 грн.);

ул. Ильфа и Петрова, 57/4 – 63 (1 млн 473 тыс. 627 грн.);

проспект Небесной сотни, 14/3 – 18 (1 млн 472 тыс. 724 грн.).

По данным адресам правоохранители запросили оригиналы всех договоров и других документов, поскольку есть вероятность завышения стоимости выполненных работ. Подрядчиком работ по адресу Ильфа и Петрова, 31 и 31-А было выбрано ФЛП Виктор Брейкин, работы на остальных трех улицах доверили ФЛП Ирине Объещик.

Управление капстроительства перевело на счета подрядчиков в общей сумме 11 млн 788 тыс. 24 грн.

Стоит отметить, что все закупки на ремонтные работы проводились по доппороговой схеме, поскольку их стоимость не превышала 1,5 млн грн. Это позволяет заключать договор напрямую с подрядчиком без оглашения публичных торгов. Соответственно, на сайте ProZorro отсутствует проектно-сметная документация и график финансирования. Вызывает сильное удивление тот факт, что стоимость работ по разным адресам практически одинаковая. Следуя логике, выходит, что на всех улицах были одни и те же проблемы, на устранение которых выделили одинаковые суммы денег.

ФЛП Ирина Объещик было зарегистрировано в сентябре 2011 года. Также Ирина Васильевна ранее была учредительницей киевской фирмы «Береж Буд», которая тоже получала подряды от управления капстроительства. Фирме посчастливилось оприходовать 21 млн 402 тыс. 646 грн. из бюджета Одессы.

Виктор Брейкин работает в компании «GUMMYNAT», которая занимается производством и реализацией покрытия из резиновой и каучуковой крошки.

ФЛП Александр Гандибула было зарегистрировано в декабре 2019 года, за восемь дней до проведения закупок. Место регистрации указано в селе Ганновка, Тарутинского района. 19 декабря 2019 года Александр Дмитриевич также зарегистрировал свою фирму «Крокус Дизайн» по аналогичному адресу.

Эдуард Парубский вместе со своим братом Игорем Парубским ранее были учредителями одесской фирмы «Блиц-Мастер». На сегодняшний день компания прекратила свое существования. На данный момент братья владеют киевской фирмой «Издательский дом “Союз-Пресс”».

Примечательно, что это уже не первое уголовное производство против должностных лиц управления капитального строительства за растрату и присвоение бюджетных денег.

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