Как облсовет сливает бюджетные деньги через коммунальное предприятие подставным фирмам 35 Новости

Такие махинации проворачиваются с помощью КП «Облтрансбуд». Только за март месяц предприятие перечислило своему подставному ФЛП 2,6 млн гривен.

25 марта 2020 года коммунальное предприятие «Облтрансбуд» провело четыре закупки по допороговой процедуре у ФЛП Руслана Ченкова на капитальный ремонт таких учреждений:

Садик «Незабудка» в Татарбунарах стоимостью 589 тыс. 403 грн.;

Дом культуры в селе Дельжилер Татарбунарского района за 1 млн 184 тыс. 490 грн.;

Нерушайская амбулатория общей практики семейной медицины за 591 тыс. 378 грн.;

Струмковский учебно-воспитательный комплекс Татарбунарского района стоимостью 296 тыс. 347 грн.

Общая сумма всех четырех закупок составляет 2 млн 661 тыс. 618 грн.

Ранее ФЛП Руслан Ченков было зарегистрировано в Одессе по ул. Княжеская, 2. В регистрационных данных Руслана Николаевича была указана контактная электронная почта obltransbud@i.ua. Такой же адрес почты принадлежит и коммунальному предприятию «Облтрансбуд».

Сейчас же ФЛП зарегистрировано в селе Дельжилер Татарбунарского района. Странное совпадение, что все закупки на капитальный ремонт были именно с Татарбунарского района, даже до того, как Ченков сменил одесскую регистрацию. Всего между Ченковым и «Облтрансбудом» с августа 2017 года было заключено девять договоров на общую сумму 6 млн 140 тыс. 280 грн.

Больше всего с Русланом Ченковым сотрудничало КП «Одесгорэлектротранс». В 2017 году предприятие провело 23 закупки различных инструментов и материалов у Руслана Ченкова на сумму 2 млн 863 тыс. 858 грн.

Об аналогичной ситуации журналисты интернет-издания «Монитор» писали ранее. Еще одна фирма, которая связана с «Облтрансбудом» и получает регулярные подряды от нее — «Строительная фирма “ОСС”». С декабря 2018 года в ООО «Строительная фирма “ОСС”» КП влило 4 млн 626 тыс. 689 грн. Самое интересное, что после выхода нашей статьи о том, что коммунальное предприятие отдало подряд на ремонт крыши школы в Белгород-Днестровском районе почти за миллион гривен своей фирме, на сайте Clarity Project сразу же убрали электронный адрес, который совпадает с почтой «Облтрансбуда». Хорошо, что база данных публичных закупок сайта Clarity Project сохраняет всю историю фирм и ФЛП, как и в случае с Русланом Ченковым.

На самом деле таких карманных фирм у облсовета множество. Также ранее мы писали о том, как «Облтрансбуд» «кормит» фирмы депутатов облсовета от партии «Оппозиционный блок». ООО «Архитектурно-проектное бюро “Триумф”», владельцами которого являются оппоблоковцы, за 2019 год оприходовало 818 тыс. 652 грн. бюджетных денег.

Когда облсовет распределял бюджет на 2020 год, то, естественно, не обошел стороной и «Облтрансбуд». Департамент жилищно-коммунального хозяйства окажет финансовую поддержку коммунальному предприятию в размере 7 млн 746 тыс. 900 грн.

Справка: в. и. о. директора КП «Облтрансбуд» с июня 2018 года является Василий Снитко. В декларации за 2019 год Василий Васильевич указал, что его заработная плата на должности директора составляет 36 тыс. 600 грн.

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