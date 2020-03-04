Как нардепы Одесчины проголосовали за назначение премьер-министром Дениса Шмыгаля 61 Люди, Новости

4 марта на заседании Верховной Рады депутаты поддержали кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра страны. За проект решения проголосовал 291 народный избранник.

Из народных депутатов, которые избраны в парламент от Одесской области, только один — Алексей Гончаренко («Европейская солидарность») воздержался, как и практически все его коллеги по фракции.

Артем Дмитрук, Александр Горенюк, Алексей Леонов, Степан Чернявский, Александр Ткаченко, Сергей Колебошин, Олег Колев и Игорь Васильковский («Слуга народа»), а также Антон Киссе и Анатолий Урбанский («За будущее») проголосовали за отставку главы правительства.

Избранные по спискам: Николай Скорик («Оппозиционная платформа — За жизнь»), Андрей Костин, Иван Шинкаренко и Юлия Диденко («Слуга народа») проголосовали «за».

Ранее парламент отправил в отставку премьер-министра Алексея Гончарука , а с ним и весь состав Кабмина. За это решение проголосовали 353 народных избранника, сообщили в пресс-службе парламента. Против отставки Гончарука не проголосовал ни один парламентарий. Воздержались — 49. Не голосовали — 9.

Добавим, по словам Дениса Шмыгаля, новое правительство должно пересмотреть бюджет, особенно в отношении пенсий. Также Кабмин должен урегулировать вопросы зарплат чиновников и погашения задолженностей перед шахтерами, а кроме того, держать на контроле ситуацию с коронавирусом.

Справка

У Дениса Шмыгаля высшее техническое образование (Национальный университет «Львовская политехника»). Свою карьеру он начал в бизнесе: в начале нулевых работал на руководящих должностях в различных компаниях.

В 2009-м ушел на государственную службу и с тех пор занимал самые разные посты: главы Департамента экономики, инвестиций, промышленности и торговли Львовской ОГА, начальника главного управления экономики и промышленной политики и директора департамента экономического развития, инвестиций, торговли и промышленности Львовской ОГА, заместителя руководителя Львовского областного управления ГФС.

В январе 2018-го Денис Шмыгаль стал директором крупнейшего в Прикарпатье производителя электроэнергии — Бурштынской ТЭС. Но при новой власти политическая карьера Шмыгаля снова пошла вверх: 1 августа 2019-го президент Владимир Зеленский назначил его председателем Ивано-Франковской ОГА, а 4 февраля 2020-го — вице-премьером.

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