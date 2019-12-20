Как Хрустовский пополняет свои карманы, вместо бюджета сельского совета 24 Новости

У нас в стране очень часто к власти приходят популисты, которые с помощью лозунгов о счастливой жизни, в будущем, пробираются на вершину, в определенных районах, сёлах, а потом тихо сидят и занимаются интересными делами связанными с распилом бюджета и дерибаном земельных участков.

Пока рассмотрим один из кричащих случаев игры с бюджетом, на реальном примере.

Авангард - богатое село с серьезным бюджетом, который должен пополняться паевым участием на развитие инфраструктуры со стороны заказчиков строительств, это и новое строительство, и реконструкция объектов с увеличением площади.

С целью пополнения бюджета Авангардским сельским советом принято решение сессии 299-V от 29.11.2011 года, которым утверждён Порядок паевого участия (взноса) заказчиков строительства в создании и развитии инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры пгт Авангард (далее Порядок).

В соответствии с пунктом 4.8 Порядка, размер паевого участия (взноса) Заказчика в создание и развитие инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры села устанавливается в процентном отношении к общей сметной стоимости строительства (реконструкция, расширение, строительство), для жилых домов от 300 кв. м общей площади объекта, устанавливается взнос - 4% от общей сметной стоимости строительства.

Итак, запомнили - 4% от общей сметной стоимости строительства.

В 2014 году исполнительный комитет Авангардского сельского совета, в лице Председателя пгт Авангард Хрустовского С.Г., заключает договор о паевом участии в создании и развитии инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры посёлка Авангард с ООО «Полимер Гранит», в лице директора Гребенюк О.П.

Пункт 1.2 договора констатирует, что Заказчик осуществил строительство 5ти 5ти секционных жилых дома по адресу: Одесская область, Овидиопольский район, посёлок Авангард, улица - Торговая 1, Торговая 3, Торговая 5, Торговая 7, Торговая 9.

Необходимо отметить, что это 5ти этажные жилые дома, те Заказчик построил 5ть 5ти секционных 5ти-этажных дома.

Пунктом 3.1 договора устанавливается, что Заказчик обязан перечислить паевое участие в размере 378449 грн на расчетный счёт пгт Авангард, напоминаем, что эта сумма должна равняться 4% от сметной стоимости строительства всех 5ти 5ти секционных жилых домов.

Но поскольку Заказчик строительства, видимо испытывал трудности, 01.09.2014г. исполнительный комитет Авангардского сельского совета, в лице Председателя пгт Авангард Хрустовского С.Г. заключает дополнительное соглашение к договору о паевом участии от 18.07.2014г. с ООО «Полимер Гранит», в лице директора Гребенюк О.П. В соответствии с п.1 этого дополнительного соглашения ООО «Полимер Гранит» получало рассрочку по выплате 378449 грн с 15.09.2014г. по 15.01.2015г.

Для того, что бы понять суть этой схемы, необходимо произвести определенные расчеты:

1. Для начала вычислим чему равен 1% от сметной стоимости: 378449(грн)/4%=94612 грн(1% от сметной стоимости)

2. Теперь вычислим чему равны 100% сметной стоимости строительства 5ти этажных 5ти секционных 5ти жилых домов: 94612(грн)х100%=9461200грн(100% сметной стоимости 5ти этажных 5ти секционных 5ти жилых домов)

3. Вычислим сметную стоимость 1 го 5ти этажного 5ти секционного жилого дома: 9461200(грн)/5=1892240грн(сметная стоимость строительства 1го 5ти этажного 5ти секционного жилого дома)

4. А теперь самое интересное, при учёте, что общая площадь 1го 5ти этажного 5ти секционного дома, приблизительно составляет от 6000-7500 кв.м, посчитаем себестоимость строительства 1кв.м в посёлке Авангард: 1892240(грн)/6000(кв.м)=315 грн(сметная стоимость 1го кв.м в 5ти этажном 5ти секционном жилом доме)

5. Переведём стоимость кв.м в $, что бы было наглядно, в соответствии с курсом НБУ действовавшим на момент заключения договора(1$=11.64 грн, на 18.07.2014г.): 315(грн)/11.64(грн)=27$(приблизительная сметная стоимость 1 кв.м в этих 5ти 5ти этажных 5ти секционных жилых домах).

Итак при себестоимости строительства 27$ за кв. м застройщик продаёт его по 650-700$ за кв.м, а пгт Авангард получает в бюджет 378449 грн. Куда смотрит поборник Справедливости и бюджета Председатель пгт Авангард Хрустовский С.Г., лицемерно сообщающий своей громаде о своих достижениях на посту.

Где реакция госаудит службы, правоохранительных органов?