Кабмин выделил деньги на мобильный ковид-госпиталь в Одессе 119 Новости

Кабинет министров принял решение о выделении 118 миллионов гривен на обустройство мобильных госпиталей для больных COVID-19 в Киеве, Одессе и Краматорске.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, соответствующее решение правительство приняло на внеочередном заседании 16 ноября в связи со значительным ростом количества больных COVID-19, требующих стационарного лечения.

Напомним, 6 ноября в Одессе определили два резервных объекта для госпитализации больных с подтвержденным диагнозом COVID-19. По словам и.о. председателя ОГА Вячеслава Овечкина, пациентов могут размещать в здании морского вокзала и в санатории имени Чкалова.

Добавим, за последние сутки заболевания COVID-19 лабораторно подтвердили у 758 жителей Одесской области. Всего по состоянию на 17 ноября коронавирусной инфекции диагностировали у 34 тысяч 113 жителей региона.