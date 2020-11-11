Кабмин одобрил кандидатуру Сергея Гриневецкого на пост губернатора Одесской области 703 Люди, Новости

На заседании 11 ноября Кабинет Министров Украины одобрил кандидатуру Сергея Гриневецкого на пост главы Одесской обладминистрации. Теперь слово за президентом Владимиром Зеленский, который и должен подписать указ о назначении нового губернатора.

Ранее Сергей Гриневецкий уже занимал пост руководителя Одесской области с 1998-го по 2005-й года.

Предыдущий губернатор Одесской ОГА Максим Куцый был уволен Владимиром Зеленским. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента 5 ноября. В данный момент обязанности главы обладминистрации исполняет вице-губернатор Вячеслав Овечкин.