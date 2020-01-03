Измаил готов выложить до 3,4 млн грн за содержание дорог зимой 91 Новости

Управление жилищно-коммунального хозяйства ищет подрядчика, который окажет услуги по содержанию улично-дорожной сети Измаила в зимний период. Спецификация закупки – услуги по уборке снега. Заказчик готов заплатить до 3,4 млн грн из местного бюджета, следует из материалов электронной площадки Prozorro.

Контракт рассчитан на год – до 31 декабря 2020 года. В его рамках техническим заданием предусмотрены следующие виды работ: чистка дорог от снега, посыпание дорог «материалами против скольжения», зимнее дежурство. Победителю тендера предстоит обеспечивать надлежащее состояние городских дорог общей протяженностью 246 км, 144 км из которых с твёрдым покрытием и 102 км – грунтовые. Услуги будут предоставляться по мере необходимости, при неблагоприятных погодных условиях – гололёда и снежных заносов, уточняется в документах. Там же есть пометка о том, что объемы закупки могут корректироваться в зависимости от реального финансирования расходов и насущной необходимости.

Приём тендерных предложений завершится в 18:00 7 января. На следующий день намечен аукцион. Минимальный шаг снижения цены – 17 тыс. грн.

На протяжении нескольких лет подряд тендеры по данному направлению регулярно выигрывает фирма «Евродор», которую основал Геворг Аветисян — сын бывшего депутата Измаильского районного совета Артака Аветисяна.

По данным аналитического сервиса You Control, год назад в январе 2019 года ООО «Евродор» заключило с измаильским УХЖКХ тендер на обслуживание дорог в городе в зимний период на сумму 2 млн 325 тыс. 518 грн. После Рождества станет известно, удастся ли властям сэкономить в новом году на аналогичной закупке, учитывая лояльные погодные условия. Бессарабский медиахолдинг сообщит читателям результаты торгов.

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