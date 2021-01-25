Из-за участившихся «минирований» детсады в Одессе возьмут под усиленную охрану

Мэр Одессы Геннадий Труханов дал 25 января протокольные поручения по поводу охраны дошкольных учреждений города.

На аппаратном совещании он обратил внимание на участившиеся случаи «минирований» в Одессе. В результате все садики пришлось оперативно проверять правоохранителям, а родители вынуждены были срочно забирать детей домой.

Анонимного террориста пока не нашли, так как все его сообщения поступали к правоохранителям с помощью защищённой электронной почты.

Городской голова поручил сотрудникам департамента муниципальной безопасности обеспечить патрулирование в районе детсадов, а также провести переговоры с полицией с целью создания спецгруппы, которая бы занималась проверкой учреждений.

«Мы видим, то это один из элементов гибридной войны. Кто-то заинтересован в том, чтобы дестабилизировать работу местной власти. Дестабилизировать в целом мирную, спокойную обстановку в нашем городе… Думаю, соответствующие органы СБУ отрабатывают этот вопрос. Это не какие-то шутки и не какие-то хулиганские действия», — заявил мэр.

Он также отметил, что в детсадах стоит ввести должности дневных охранников, как во всех одесских школах.