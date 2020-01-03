Из-за пиротехники в новогоднюю ночь пострадали девять жителей Одессы и области 39 Новости

В новогоднюю ночь в Одессе и области девять человек получили травмы из-за неосторожного обращения с пиротехникой. Трое пострадавших — дети. Об этом сообщили в областной Нацполиции.

В полиции добавили, что серьезных происшествий в праздничную ночь зафиксировано не было. Всего копам в течение 31 декабря и 1 января поступило около 2 тыс. сообщений о вероятных правонарушениях.

«Два из них касаются разбойных нападений, три — грабежей, одно — убийства на бытовой почве. Оно было раскрыто в течение суток. Было составлено около 300 протоколов на нарушителей административного законодательства. Из них 28 за вождение в нетрезвом виде, пять — за мелкое хулиганство, девять — за домашнее насилие», — уточнили в ГУ НП в Одесской области.

В Одессе и области в новогоднюю ночь прошло 79 праздничных массовых мероприятий. Их посетили около 50 тыс. человек.

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