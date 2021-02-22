Из Одессы в Стамбул запустили новый регулярный авиарейс

22.02.2021 18:27
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Новости

Турецкий лоукостер Pegasus запускает с 28 марта регулярный рейс Стамбул – Одесса.

Самолеты будут по четвергам и воскресеньям, билеты уже доступны для бронирования на сайте авиакомпании. Тариф с ручной кладью стоит чуть более 100 доларов США, сообщает 8NEWS.

Расписание рейсов:
Одесса – Стамбул – вылет в 18:45, посадка в 20:20;
Стамбул – Одесса – вылет в 16:20, посадка в 17:55.

На сегодняшний день регулярно летают между Стамбулом и Одессой только Turkish Airlines. SkyUp планирует выйти на этот маршрут 26 февраля, а МАУ обещают запустить рейсы с 29 марта.

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