Из Одессы дважды в неделю будут летать лоукосты в Ереван и Тбилиси 4 Новости

Украинский лоукостер SkyUp открывает пять маршрутов из Одессы – три внутренних и два международных.

Первый рейс на Ереван состоится 28 апреля. Самолеты будут вылетать по средам, а с 29 мая еще и по субботам. В Тбилиси можно будет улететь с 30 апреля по понедельникам и пятницам.

Рейс на Харьков стартует с 27 мая. Он будет выполняться по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. С 28 мая начнутся полеты во Львов по понедельникам, средам и пятницам. Полеты в Запорожье начнутся с 29 мая по средам и субботам.

Кроме того, SkyUp с 26 февраля возобновляет рейсы из Одессы в Стамбул по понедельникам и пятницам.