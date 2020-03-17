Из бюджета Одессы выделят почти 200 тысяч, чтобы следить за купающимися у затонувшего Delfi 46 Места, Новости

На пляже «Дельфин» у затонувшего прошлой осенью бункеровщика Delfi хотят установить спасательный пост и обеспечить его людьми, а также моторной лодкой. Пока на это планируют выделить 183 с копейками тысячи гривен. Об этом стало известно на заседании бюджетной комиссии Одесского горсовета, состоявшейся 16 марта.

О том, что многострадальный Delfi на одесском пляже задержится, в том числе и на курортный сезон, в мэрии заговорили в начале февраля. Тогда заммэра Андрей Котляр поведал, что собственнику дали время убрать судно, но вряд ли он сделает это в срок. Дедлайн – 31 марта. Ну а раз Delfi никуда не денется и летом, то надо позаботиться о безопасности отдыхающих на пляже возле него. Варианта, как это сделать, было два – закрыть пляж или установить дополнительный спасательный пост, чтобы за безопасностью отдыхающих пристально следить.

17 февраля на аппаратном совещании в мэрии директор департамента муниципальной безопасности горсовета Виктор Кузнецов рассказал, сколько нужно денег, чтобы обезопасить купающихся. По его подсчетам, единоразово надо выделить порядка 65 тысяч гривен, и потом каждый месяц платить спасателям примерно 64 тысячи гривен зарплаты. То есть со старта – около 130 тысяч.

«Установка поста с вышкой и его комплектация – это 35 тысяч гривен. Еще 30 тысяч необходимо для покупки тонны горючего, чтобы была возможность патрулировать вокруг судна на лодке. Работать на посту будут по схеме сутки через трое, то есть нужно 8 человек и примерно 8 тысяч гривен в месяц зарплаты каждому. Это еще 64 тысячи», – сказал Кузнецов.

Во время заседания бюджетной комиссии речь шла уже о выделении 183,2 тысяч гривен. Можно предположить, что это деньги на установку и комплектацию пункта между траверсами №12а и №13, бензин для лодки «Бриг», а также на зарплаты спасателям. Правда, только на два месяца. Члены бюджетной комиссии немного повозмущались, что городу приходится тратить деньги, пока собственник суда «морозится», но все одобрили выделение денег. Они решили, что юридически, конечно, вопросы к собственнику, но моральную ответственность за здоровье отдыхающих все же несет город.

Теперь этот вопрос должны окончательно утвердить на сессии горсовета, которая состоится уже завтра, 18 марта.

Напомним, судно село на мель возле пляжа «Дельфин» 22 ноября 2019 года. На его борту находились трое человек. Они отказывались эвакуироваться и не хотели какой-либо помощи. Когда судно дало крен, началась принудительная спасательная операция. Всех моряков эвакуировали на берег.

Во время крушения из судна выпали три бочки. Вокруг «Delfi» разлились нефтепродукты. По официальным данным, их содержание в воде превысило норму в 53 раза. На следующий день была озвучена цифра превышения в 157 раз.

По факту аварии ведется уголовное производство по ч. 1 ст. 276 УК Украины. Это нарушение работником водного транспорта правил безопасности движения, если это создало угрозу для жизни людей или наступление других тяжелых последствий.

Санкция этой статьи предполагает наказание до трех лет исправительных работ или ограничения свободы. Недавно с танкера «Delfi» изъяли вещественные доказательства.

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