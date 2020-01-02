Из бюджета Одессы потратят более 3 миллионов на текущий ремонт дорог

02.01.2020 15:18
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Новости

Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета выделит более 3 млн грн на текущий ремонт улично-дорожной сети. За эти деньги планируют ремонт 1 000 м2.

Тендер опубликован на сайте госзакупок Prozorro.

В тендерной документации не указано, какие именно улицы будут ремонтировать, однако известно, что рабочие ликвидируют выбоины глубиной 50 мм (во время работ будет перекрыто движение на одной половине проезжей части дороги, в то время как движение транспорта по второй половине будет проходить с интенсивностью более 150 автомобилей за день).

Скрин: сайт госзакупок Prozorro

Подрядчик также должен будет заделывать трещины в асфальтобетонных покрытиях битумом вручную.

Аукцион, во время которого определят победителя, состоится 3 января.
Отметим, что компания, которая выиграет тендер, должна будет завершить ремонтные работы до 31 декабря 2020 года.

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