Из бюджета Одессы потратят более 3 миллионов на текущий ремонт дорог

В тендерной документации не указано, какие именно улицы будут ремонтировать, однако известно, что рабочие ликвидируют выбоины глубиной 50 мм (во время работ будет перекрыто движение на одной половине проезжей части дороги, в то время как движение транспорта по второй половине будет проходить с интенсивностью более 150 автомобилей за день).

Подрядчик также должен будет заделывать трещины в асфальтобетонных покрытиях битумом вручную.

Аукцион, во время которого определят победителя, состоится 3 января.

Отметим, что компания, которая выиграет тендер, должна будет завершить ремонтные работы до 31 декабря 2020 года.

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