Из бюджета Одессы хотят выделить 5 миллионов на текущий ремонт дорог 13 Новости

На ремонт дорожного покрытия готовы выделить 5 миллионов 63 тысячи гривен из бюджета Одессы. На какую именно улицу или участок дороги потратят средства – неизвестно.

Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации со ссылкой на сайт госзакупок Prozorro.

Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета опубликовало тендер на текущий ремонт дорог. Сумма в 5 млн грн пойдёт на ремонт участка дороги в 99 тысяч 900 погонных метров.

В тендерной документации не указано, где именно должны провести текущий ремонт дорожного покрытия.

Отметим, что аукцион, во время которого определят компанию-победителя, состоится 15 апреля. Минимальная сумма понижения цены – 50 тысяч гривен. Подрядчик, который выиграет тендер, должен будет завершить работы до 31 декабря 2020 года.

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